Nesta última edição de 2024 do JM, a manchete destaca o mais de meio milhar de profissionais que vão garantir o socorro e a segurança dos madeirenses e visitantes nesta passagem de ano. A ocasião implica um alargado dispositivo de homens e mulheres empenhados no sucesso daquele que é o mais importante cartaz da Madeira.

Damos conta, no seu JM de hoje, que o Funchal conta com 150 agentes da PSP e 75 bombeiros e socorristas da Cruz Vermelha. A Polícia Marítima, GNR e SANAS também estão mobilizados, sendo que 180 elementos vigiam os 59 postos de lançamento de fogo. Para além disso, cerca de 100 operacionais distribuídos pelos dez quartéis asseguram as habituais equipas para ações de socorro em toda a Região.

O porto cheio para ver o fogo é outro dos destaques da edição deste 31 de dezembro. O Funchal recebe hoje uma dúzia de navios de cruzeiro, que fazem disparar o movimento na cidade.

Numa retrospetiva ao ano que hoje termina, Cristina Pedra, presidente da CMF, diz que fez tudo o que prometeu.

E já que falamos de balanços, saiba, na rubrica ‘Tirar a Limpo’, se foi cumprido o esperado para este ano, em áreas como a Política, a Cultura e a Economia.

Leia sobre estes e vários outros assuntos na edição impressa de hoje do seu JM, disponível nos locais habituais e online.