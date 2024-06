Mais de 50 voluntários já ajudaram a dar nova vida ao Jardim da Ponta da Oliveira

Desde o início da recuperação do Jardim da Ponta da Oliveira, no Caniço, o espaço, gerido pela Câmara Municipal de Santa Cruz, em parceria com a Sociedade Portuguesa Para o Estudo das Aves, já recebeu seis atividades de voluntariado. Estas ações visam visam evitar a perda se dolo devido à erosão, para além da substituição de plantas invasoras por outras endémicas da Região.

“Desde setembro de 2022 que a recuperação do jardim da Ponta da Oliveira, na freguesia do Caniço, é efetuada pela Câmara Municipal de Santa Cruz em parceria com a SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), através de recorrentes eventos de voluntariado, abertos ao público, para apoiar neste projeto que tem como objetivos evitar a perda de solo devido à erosão; remover as espécies exóticas invasoras do jardim e promover a presença de novas espécies vegetais autóctones e endémicas da região; e criar um entorno visualmente agradável na área da Ponta da Oliveira. Até ao momento, já decorreram seis atividades de voluntariado neste jardim, contando com o apoio de mais de 50 voluntários, além dos elementos da SPEA e do município.