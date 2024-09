Desde 2006 até à data, o ano mais dramático no que respeita aos fogos na Região foi o de 2010 com 8.632 hectares ardidos. Este ano, já arderam 5.116 hectares, correspondendo a 12% do total.

Nos últimos 18 anos, a Região Autónoma da Madeira viu mais de 43 mil hectares (ha) serem devastados pelas chamas, sendo 2010 o ano que se apresentou mais crítico, com 8.632 hectares consumidos.

A pérola do Atlântico tem, desde 2006, enfrentado fogos florestais de grandes dimensões, fustigando não só parte da paisagem verdejante, como também deixando marca em todos aqueles que se viram em sobressalto com as labaredas.