A manchete da edição de hoje do JM revela que, este ano, até final de outubro, a PSP recebeu 421 queixas enquadradas no crime de ameaça ou coação. As denúncias, explica o Comando Regional, são diferenciadas e podem atentar até contra a vida da vítima. Todos os processos deram origem a inquéritos policiais e foram avaliados pelo Ministério Público.

Em destaque, está também a análise e as reações à sondagem da Intercampus para o JM, que parece antever um tempo de geringonças. O fim das maiorias absolutas na Madeira obriga os partidos a entendimentos. A direita fragilizada assusta o PSD, que teme voltar a ficar refém de projetos alheios. E a esquerda volta a sonhar com acordos de difícil concretização. Oposição desperdiça declínio da maioria. Sondagem entre o chumbo do Orçamento e a moção de censura gera leituras diferentes

Nesta edição, saiba ainda que Rui Gouveia, padre de São Jorge, foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa. O sacerdote e foi ordenado em 2008 e tem trabalhado no continente, onde foi reitor do Seminário de Almada.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta quarta-feira do seu JM.