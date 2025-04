O Serviço Regional de Proteção Civil promoveu, entre 1 de janeiro e 31 de março deste ano, 47 ações pedagógicas que proporcionaram a 601 formandos, um total de 12.092 horas de atividades. Isto, segundo informa aquele serviço tutelado pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, “no âmbito de um ambicioso plano de formação e treino para os agentes de proteção civil e entidades cooperantes do Sistema Integra de Operações de Proteção e Socorro da Madeira.”

Neste primeiro balanço do ano, foram realizados, no Centro de Formação do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM) 36 cursos, que contaram com a participação de 400 formandos, no total de 10.043 horas de formação profissional.

Paralelamente, foram feitas 11 ações de treino operacional, que envolveram 201 participantes e somaram 2.050 horas de atividades práticas. Numa nota divulgada hoje, o Serviço Regional de Proteção Civil dá destaque para o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), sendo que, só neste âmbito, foram qualificados 279 operacionais das forças de resposta, entre bombeiros, militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, agentes da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Florestal, Sapadores Florestais e demais agentes de Proteção Civil que, desde o início do ano, frequentaram formação nas áreas de especialização em vigilância ativa pós-rescaldo, extinção de incêndios rurais, reconhecimento e avaliação da situação em incêndios rurais, entre outros.

Até ao final do mês de maio, a anteceder o período de maior empenhamento do DECIR estão ainda planeadas ações que vão abranger áreas-chave na gestão de emergências: analistas de incêndios rurais/florestais (Estratégico e Tático), gestão operacional em incêndios rurais e organização de postos de comando e coordenação aérea, entre outras.