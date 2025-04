O secretário regional de Agricultura e Pescas informou em nota de imprensa que continua a fazer um périplo por todos os serviços por si tutelados contactando com os dirigentes e com todos os trabalhadores da secretaria.

Depois de já ter visitado a Direção Regional de Agricultura e à Direção Regional de Veterinária e Bem-estar Animal, onde foram abordados vários assuntos pertinentes sobre o sector, Nuno Maciel visitou ontem as instalações do CARAM – Centro de Abate da Região autónoma da Madeira que conta atualmente com 46 colaboradores.

Este serviço, criado em 2006 disponibiliza carne fresca ao mercado regional, em estrito cumprimento das normas legais aplicáveis em matéria de segurança alimentar, higiene e bem-estar animal.

Em 2024 esta infraestrutura foi responsável pelo consumo de 6% da carne fresca regional gerando um volume de negócios na ordem dos 463 mil euros. Foram abatidos 4.339 animais correspondendo a um total de 906.039 kg. A possibilidade de crescimento foi um assunto abordado tendo em conta uma maior autonomia alimentar.

De referir que o CARAM é responsável pela recolha e entrega de produto do abate igualmente na Ilha do Porto Santo.

Hoje o governante esteve na Direção Regional de Pescas e na Lota de Funchal onde ficou a saber que foi pescado o maior Atum Rabilho este ano na Região com um peso que ronda os 407 kg. Na oportunidade também ficou a conhecer o laboratório que é determinante para que todos os madeirenses possam consumir o peixe em excelentes qualidades.

Para amanhã, o secretário regional tem programado uma visita ao PEPAC.