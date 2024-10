A deputada Magna Costa questionou o Governo Regional sobre as políticas de habitação, nomeadamente em termos de respostas de emergência para as famílias, para além de considerar que o mercado está para a classe alta, não abrangendo a maioria das famílias, defendendo uma estratégia habitacional mais ampla.

Dado curioso, por coincidência ou não, pelo partido, apenas Magna Costa estava no hemiciclo nesse momento. Deputados do Chega saíram da sala quando a deputada começou a falar. Recorde-se que a deputada foi candidata à liderança do Chega, tendo entrado em choque com Miguel Castro.

Pedro Fino respondeu a Magna Costa que o compromisso do Governo para esta legislatura aponta para a construção de 1.500 habitações, lembrando a viabilização do programa de Governo pelo Chega.