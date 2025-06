Bom dia!

Lino Nunes, natural do Caniçal, vive com “muito medo” em Haifa, cidade portuária no norte de Israel, bombardeada nos últimos dias pelo Irão. Oito anos depois de ter decidido emigrar, admite ao JM que está desesperado por voltar à Madeira com a família. Mais sorte teve Montana Gouveia, de 18 anos, que já regressou para junto dos avós, no Arco da Calheta, depois de uma longa viagem de repatriamento.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as autárquicas. José Luís Nunes avança com equipa renovada. As escolhas da coligação PSD/CDS no Funchal incluem Patrícia Dantas, Carla Severim, António Ferreira, Helena Leal, Ana Cristina Monteiro e Marcelo Gouveia.

Saiba ainda que um homem foi detido após contestação e desordem no interior do tribunal e que outro foi condenado a 18 anos de cadeia por homicídio em arraial no Campanário.

Merece ainda relevo o Plaza Com, com Ana Marques a explicar os perigos digitais para as crianças.

um roteiro JM com festas de verão que aquecem o fim de semana.

