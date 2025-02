MadeiraShopping com mostra dedicada às alterações climáticas e seus efeitos no Funchal

A exposição ‘Viagem da Bia’, que terá destaque no Piso 0 até ao dia 27 de fevereiro, no âmbito da Funchal Climate Week.

Esta ação resulta de uma parceria com a Câmara Municipal do Funchal, e tem como base uma banda desenhada cujo objetivo passa por divulgar boas práticas no âmbito das alterações climáticas e o impacto que as mesmas podem ter na vida dos funchalenses e dos visitantes.

O lançamento do livro ‘Viagem da Bia’, um projeto pedagógico de sensibilização ambiental dirigido a crianças e jovens, marcou o arranque desta iniciativa que ganha, agora, uma nova visibilidade.

‘Futuro Verde’, ‘O Poder do Fogo’ e ‘Águas da Madeira’ são as temáticas que compõem esta trilogia, sendo que cada um destes capítulos poderá ser lido em vários locais da cidade que se associaram à Funchal Climate Week.