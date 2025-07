A Madeira foi a distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, como ‘Melhor destino de turismo’ nos Prémios Marketeer. A distinção, resultante da escolha dos leitores da revista especializada em marketing, foi recebida, hoje, em Lisboa, por elementos da Associação de Promoção da Madeira.

A gala da 17.ª edição dos prémios decorreu, uma vez mais, no Convento do Beato, em Lisboa, e onde se reuniram os principais players dos vários setores.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira (AP-M), Eduardo Jesus, afirma que “receber, pelo terceiro ano consecutivo, o prémio de ‘Melhor Destino de Turismo’ atribuído pela Marketeer é um motivo de enorme orgulho e satisfação para a Madeira”.

E acrescenta: “esta distinção ganha um significado ainda mais especial por resultar da votação dos leitores da revista, refletindo o reconhecimento direto do público pelo trabalho que temos vindo a desenvolver. É também uma prova da consistência e qualidade da nossa estratégia de promoção, levada a cabo pela Associação de Promoção da Madeira, e do esforço conjunto de todos os que contribuem diariamente para afirmar a Região como um destino único. Num evento que distingue as marcas e entidades que mais se destacam em Portugal, sermos novamente os escolhidos é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Continuaremos comprometidos com a inovação, a sustentabilidade e a autenticidade da nossa oferta turística”, sublinha Eduardo Jesus.

Os Prémios Marketeer foram atribuídos pela primeira vez em 2009 com o objetivo de premiar que de melhor se faz na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal, um total de 15 categorias. Nesta 17ª edição, os leitores da Marketeer voltaram a reconhecer as marcas, empresas e personalidades que fazem a diferença em Portugal, em áreas que vão da Energia, à Arte, Cultura e Entretenimento, passando pelo Grande Consumo, Turismo, Banca e Seguros e até Jogos da Sorte, num total de 36 categorias. A par do trabalho desenvolvido pelas marcas, os Prémios reconheceram também as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

Estiveram a votos mais de 250 finalistas que foram escolhidos após um cruzamento de avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer. Na categoria de Turismo – Destino, a Madeira concorria com Cascais, Lisboa, Alentejo, Algarve, Centro, Açores e Porto e Norte.