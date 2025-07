O Secretário Regional da Economia reuniu, esta tarde, com o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco. Um encontro onde foram abordados “possíveis investimentos da Defesa Nacional na Região Autónoma da Madeira”.

Para cumprir os compromissos que tem com a União Europeia e com a NATO – Organização do Tratado do Atlântico Norte, Portugal vai ter de fazer “vultuosos investimentos, em termos de defesa e segurança”, e o arquipélago madeirense é uma das regiões do país a contemplar, explicou José Manuel Rodrigues à saída do encontro.

O governante destaca que “a Madeira e o Porto Santo têm posições privilegiadas no Atlântico”, e considera, por isso, “natural que esses investimentos possam chegar ao nosso arquipélago”.

Nesta reunião preparatória com Álvaro Castelo Branco, “o Governo Regional da Madeira apresentou, ao Ministério da Defesa Nacional projetos relacionados com a melhoria dos portos e dos aeroportos do arquipélago”. Estão, também, previstos investimentos nas infraestruturas para o “abastecimento de combustíveis a aeronaves militares e civis, no Porto Santo”, bem como deve ser reforçado o Projeto Sentinela Atlântica, desenvolvido entre a ARDITI e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, nas áreas “dos drones e dos veículos não tripulados”.

José Manuel Rodrigues aproveitou a reunião para adiantar que existem empresas madeirenses capazes de desenvolver “soluções tecnológicas e produtos inovadores na área da defesa nacional.”

“Algumas das nossas empresas têm capacidade para poder produzir meios para que Portugal possa cumprir os objetivos a que se propôs junto da NATO e da União Europeia”, rematou.

Brevemente, o Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, estará na Madeira para reuniões com o Governo Regional, com o objetivo de “traçar prioridades sobre os investimentos a realizar para a defesa e para a segurança do arquipélago da Madeira e do país”.