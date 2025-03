O flagelo do cancro é o tema que faz a manchete do JM deste domingo. Saiba nesta edição que o Serviço Regional de Saúde da Madeira acompanha cerca de três mil pessoas com diferentes patologias oncológicas e que os cancros mais comuns, na Região, são da mama, colorretal, pulmão e próstata.

A Capela do Corpo Santo, na Zona Velha do Funchal, erguida no século XV, é o destaque na rubrica ‘Perdidos e Achados’. Segundo padre Manuel Ornelas da Silva, pároco de Santa Maria Maior (Socorro), esta é uma “joia da Diocese” que interessa preservar. Pode agora ser visitada todos os dias, sendo que ao domingo há celebração da Eucaristia.

Na secção de Ocorrências, damos conta da libertação, ao fim de 33 dias, de um comerciante lusodescendente, com ligação à Madeira, sequestrado na África do Sul.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) chegou ao fim. No rescaldo deste evento, que o JM acompanhou a par e passo, os operadores revelam que esperam um bom ano.

Assinalando o Dia da Liberdade de Informação, o JM aborda o tema sob o prisma das redes sociais e dos desafios que representam para o jornalismo. ‘Informação com rosto’ e literacia mediática são os caminhos apontados.

A Feira do Livro, que começa no próximo dia 28, traz muitas novidades ao Funchal, entre as quais uma ‘Bola de Cristal’ interpretada por quatro atrizes.

Não perca também o JM Motores, com as novidades do mundo automóvel, com o novo Citröen C3, eleito o ‘Carro do Ano 2025’, entre os destaques.

