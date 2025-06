Foram registados, no ano passado, 1.774 partos de mães madeirenses, registando um aumento de 2,4% face a 2023 (mais 41). Do total, 25 partos foram gemelares.

Deste modo, segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a Madeira observou uma evolução contrária à nacional, que decresceu 1,3%.

No ano em referência, 77,8% dos partos foram de mães com idade entre os 25 e os 39 anos (1 380 partos), 14,0% entre os 15 e os 24 (249) e 8,2% com 40 ou mais anos (145).

“A análise da série existente (com início em 2003) mostra de forma muito evidente nos últimos 21 anos, embora não linear, a redução do número de partos de mulheres jovens e o aumento no de mulheres com 40 ou mais anos. De facto, em 2004, 23,8% dos partos eram de mulheres com 24 anos ou menos e 4,8% era de mulheres com 40 ou mais anos, passando em 2024 para 14,0% e 8,2%, respetivamente”, realça a DREM.

Refira-se, também, que 5,3% das gravidezes duraram entre 37 e 41 semanas e 4,7% corresponderam a uma gestação inferior às 37 semanas. Em quatro partos, a duração da gravidez situou-se entre 22 e 27 semanas.

Os municípios que registaram maior proporção de partos foram o Funchal (39,3%; 697), seguido de Santa Cruz (17,9%; 318), Câmara de Lobos (16,9%; 299) e Machico (6,8%; 120).

Cerca de 99% dos partos ocorreram em estabelecimento hospitalar (1 756 partos). Os restantes ocorreram no domicílio (12 partos) ou em outro local (6 partos).