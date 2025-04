Na Madeira, em 2024, realizaram-se 1 225 casamentos, o que representa um aumento de 7,7% relativamente ao ano transato (1 137 casamentos), refere a Direção Regional de Estatística.

Do total de casamentos observados neste período, 95,7% foram celebrados entre pessoas de sexo oposto, sendo os restantes celebrados entre pessoas do mesmo sexo (53 no total: 34 entre pessoas do sexo masculino e 19 entre pessoas do sexo feminino).

O número de casamentos variou ao longo dos meses do ano, atingindo o valor mais alto no mês de setembro (155 casamentos). O menor número de casamentos ocorreu no mês de fevereiro, tendo sido celebrados 53 casamentos.

Os dados revelam ainda que 67,4% dos casamentos oficializados em 2024 diziam respeito a “primeiros casamentos”. De notar que em 72,4% dos casamentos, os nubentes já partilhavam residência antes do casamento. Segundo o regime de bens, em 55,9% dos casamentos optou-se pelo regime de comunhão de adquiridos.

Quanto à forma de celebração dos casamentos entre pessoas do sexo oposto, 77,8% foram realizados pelo civil e 22,1% pelo rito católico.

A idade média ao primeiro casamento ascendeu a 33,7 anos para as mulheres e a 35,9 anos para os homens (respetivamente, 33,5 e 35,4 anos em 2023).

Em 2024, ocorreram 932 dissoluções de casamento por morte do cônjuge, menos 77 do que em 2023. Destas resultaram 278 viúvos e 654 viúvas, contabilizando-se, entre estes, a dissolução de um casamento entre duas mulheres. A dissolução do casamento por morte do cônjuge afeta sobretudo as mulheres, devido à maior esperança de vida feminina.