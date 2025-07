No âmbito das celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, o Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, cumpriu esta segunda-feira, 30 de junho, um programa de atividades na cidade de Caracas, Venezuela.

A jornada iniciou-se com uma homenagem ao Libertador Simón Bolívar, na Praça Bolívar, onde foi depositada uma coroa de flores pela comitiva madeirense, acompanhada pelo grupo folclórico “Os Lusíadas”. Estiveram também presentes representantes diplomáticos, conselheiros da diáspora madeirense e membros da comunidade local.

Durante o dia, Sancho Gomes reuniu-se com empresários madeirenses do sector do comércio, enaltecendo o contributo e a perseverança da comunidade.

“A nossa comunidade na Venezuela é um exemplo de resiliência, trabalho e orgulho pelas origens”, afirmou o governante madeirense.

A visita incluiu ainda uma deslocação à Universidade Central da Venezuela (UCV), onde Sancho Gomes entregou uma carta de intenção de cooperação em nome da Universidade da Madeira, com vista à promoção de intercâmbios académicos e aprofundamento das relações institucionais.