Entre os dias 25 e 30 de julho, a Região vai acolher 3 Path Planning Teams (PPTs). Grupos de escuteiros provenientes de diversos pontos do globo que participam no 16.º World Scout Moot, uma atividade internacional do movimento escutista que, pela primeira vez, se realiza em Portugal.

De acordo com o Escutismo Madeira, serão cerca de 150 escuteiros, provenientes de 65 países, que terão a oportunidade de explorar a cultura, costumes e tradições madeirenses, bem com lugares emblemáticos da ilha.

Refira-se que o grupo de escuteiros de Santo Amaro também vai estar em Lisboa no Encontro Mundial, a ter lugar no Parque das Nações.