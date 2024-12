O espetáculo de fogo-de-artifício na passagem de ano, no Funchal, é um dos pontos altos da programação dos festejos de Natal e Ano Novo, este ano subordinado ao tema ‘Azulejos da Madeira’.

Com duração de oito minutos e 59 postos de queima (27 no anfiteatro do Funchal, 25 na frente mar da cidade e cinco no mar e ainda dois na ilha do Porto Santo), o espetáculo combinará pirotecnia com tecnologias multimédia inovadoras, incluindo lasers, luzes e música.

Além dos milhares de madeirenses e turistas que todos os anos assistem ao espetáculo em terra, este ano vão estar no porto e na baía do Funchal 11 navios de cruzeiro, um veleiro de grande porte e um mega iate, transportando um total de 27 mil pessoas, aproximadamente 19 mil passageiros e oito mil tripulantes.

O programa de festas de Natal e Fim do Ano da Madeira arrancou a 1 de dezembro, contando com um conjunto de iniciativas que animam o centro do Funchal até 7 de janeiro, num investimento de 4,1 milhões de euros.

O montante inclui a animação e logística, apoios a entidades envolvidas, o fogo-de-artifício da passagem de ano (1,3 milhões de euros), assim como as iluminações natalícias deste ano e do Carnaval de 2025, uma vez que se trata de um concurso público conjunto.

Para este período foram programadas um total de 173 atuações, entre as quais 51 concertos, 24 espetáculos de coros, 49 atuações de grupos folclóricos e bandas filarmónicas, cinco atuações de DJ, entre outras iniciativas.

O tradicional Mercadinho de Natal, situado na Placa Central da Avenida Arriaga, uma das maiores atrações da época, também estará em funcionamento até 7 de janeiro, sendo que, entre domingo e quinta-feira, abre às 10:00 e encerra às 00:00 e aos fins de semana fecha à 01:00, mas neste dia 31 de dezembro encerrará excecionalmente às 04:00.