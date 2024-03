‘Madeira Primeiro’ defende regime fiscal propício à fixação dos jovens

“Não faz sentido manter, na liderança do nosso País, um governo que, nestes últimos oito anos, se revelou totalmente incapaz de valorizar os nossos jovens, nem tampouco eleger deputados à Assembleia da República que nunca estiveram ao nosso lado e que votaram contra todas aquelas que eram as nossas principais reivindicações” expressou, hoje, Lavínia Corte, candidata da coligação ‘Madeira Primeiro’, apelando ao voto “na única candidatura que, além de defender, aposta nos jovens”.

Lavínia Côrte que, sublinhando o facto de “não existir, por parte do Governo da República, uma estratégia verdadeiramente focada para a juventude, algo que prejudica gravemente quer os Jovens Madeirenses que se encontram na Região, quer os Estudantes deslocados, aos quais urge garantir, para o futuro, outra atenção”, apela a um voto na lista da coligação, “de modo a garantir o trabalho que precisa de ser desenvolvido na Assembleia da República”.

“Entre outros compromissos, propomo-nos a trabalhar para que, dentro do aprofundamento da autonomia fiscal que defendemos, possamos ter um regime fiscal diferenciado mais propício à fixação dos nossos jovens mas, também, a lutar para que o futuro governo central assuma, conforme é da sua competência, o pagamento do Passe Sub-23 aos estudantes na Região, o reforço do financiamento da Universidade da Madeira e a construção das duas Residências Universitárias que ainda não saíram do papel”, frisa a candidata, garantindo, igualmente e entre outras prioridades, “a defesa, na República, da revisão do Subsídio Social de Mobilidade e o acesso, pelos estudantes madeirenses que estão no continente, a um Médico de Família”.

Por fim, a candidata refere que “ao contrário de outros partidos, a coligação ‘Madeira Primeiro’ sempre esteve ao lado dos jovens e tem um histórico de luta ao qual quer dar continuidade a partir do dia 10 de março”. “É com todos que contamos para elegermos o maior número de deputados, de modo a que possamos ter mais força nesta luta pela nossa juventude”, rematou.