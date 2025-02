Madeira passa a fazer parte da resposta a emergências radiológicas

Em consequência, a sua representação no órgão será assegurada pelo Chefe de Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações (DPOC), Valter Ferreira, e pela Chefe de Divisão de Análise de Riscos e Ordenamento do Território (DAROT), Ana Pinheiro.

A última reunião que formalizou esta decisão realizou-se na terça-feira (ontem), nas instalações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Durante o encontro, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de adaptar a doutrina nacional nesta matéria às especificidades da Região Autónoma da Madeira (RAM).

A CNER tem como principais competências assessorar a Proteção Civil na preparação para emergências radiológicas com possível impacto no território nacional, promover a cooperação entre entidades com responsabilidades nesta área e fomentar a realização de exercícios e ações de formação no domínio radiológico, anunciou ontem a ANEPC.

Em caso de emergência que afete ou possa afetar zonas do território nacional, a CNER integra o Centro de Coordenação Operacional Nacional, garantindo o acompanhamento da situação e a correta informação ao público.