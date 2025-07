Realizou-se hoje, no Colégio dos Jesuítas, uma reunião da Assembleia Geral do projeto TeleRehaB DSS: Telerreabilitação do Equilíbrio, Sistema de Suporte à decisão clínica e económica.

Trata-se de um projeto europeu, para o qual a Madeira foi selecionada como Região piloto em Portugal, conjuntamente com outros quatro países - Alemanha, Grécia, Reino Unido e Tailândia -, naquela que é uma iniciativa inovadora que alia tecnologia de ponta, inteligência artificial e cuidados de saúde personalizados para promover a autonomia e a qualidade de vida da população alvo.

O projeto surge num contexto europeu marcado pelo envelhecimento acelerado da população e pelo consequente aumento de problemas de saúde associados à perda de equilíbrio, como quedas, acidente vascular cerebral (AVC), disfunção vestibular e Covid-19 longa.

O TeleRehaB DSS pretende dar resposta a estes desafios através do desenvolvimento de uma plataforma digital inteligente que permitirá a realização de exercícios de reabilitação de equilíbrio à distância, com um acompanhamento clínico remoto.

O projeto tem como objetivo demonstrar, com base em dados concretos, a eficácia clínica, a sustentabilidade a longo prazo e a viabilidade económica da telerreabilitação, promovendo assim a sua adoção alargada nos sistemas de saúde europeus.

Na Região Autónoma da Madeira, o projeto foi implementado com a coordenação da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, que irá acompanhar a avaliação da plataforma no contexto real de prestação de cuidados em ambiente domiciliário. O Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA) será o responsável pelo suporte tecnológico e pela implementação da plataforma TeleRehaB DSS na Região.

Um grupo de 100 utentes, com idades entre os 40 e os 80 anos, será recrutado para este projeto piloto, beneficiando de um plano de reabilitação personalizado.

O TeleRehaB DSS é uma evolução do projeto europeu HOLOBalance e representa um avanço significativo na integração de inteligência artificial, realidade aumentada e monitorização remota em programas de reabilitação personalizados.

Refira-se que o TeleRehaB DSS é um dos projetos do Madeira Digital Health and Wellbeing, que engloba diversos projetos europeus e envolve vários parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) e o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA).

As inscrições podem ser realizadas através dos seguintes contactos: 931 760 769 | info@digit-madeira.pt, ou presencialmente no stand “Madeira Digital Health and Wellbeing” posicionado na Praça do Povo, no Funchal.