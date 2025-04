A Madeira Parques Empresariais (MPE) promove, na próxima terça-feira, dia 29 de abril, uma sessão de informação sobre as diversas linhas de financiamento dirigidas às empresas instaladas nos parques empresarias da Região.

A ação de esclarecimento tem lugar, pelas 9h30, no Auditório do Laboratório de Metrologia da Madeira, no Parque Empresarial da Cancela, e tem o apoio dos especialistas do Banco Santander Totta e do Grupo Crédito Agrícola.

A Madeira Parques Empresariais “tem vindo, desde 2022, a procurar junto do setor financeiro, através de protocolos, oferecer os melhores produtos e serviços de natureza bancária e, também, de seguros, com o objetivo de fomentar a competitividade empresarial na Madeira e no Porto Santo”, diz uma nota divulgada à comunicação social.

Criada em 2001, a MPE é responsável pela gestão, exploração e promoção dos 11 parques empresariais da Região: Calheta, Camacha, Câmara de Lobos, Cancela, Machico, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santana, São Vicente, e Zona Oeste.

“Os parques empresariais são importantes no desenvolvimento económico da Região Autónoma da Madeira, não só pelas melhores condições que dão às empresas, mas, também, porque constituem um instrumento de ordenamento do território que garante melhor qualidade ambiental e urbana”, acrescenta a informação, a qual dá ainda conta que as 237 empresas sediadas nos 11 parques empresariais dão emprego a 2246 pessoas.

“A Madeira Parques Empresariais fechou o ano de 2024 com uma taxa de ocupação de 80,23%, mais 3,5% em relação a 2023”, finaliza a informação.