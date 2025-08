A equipa da Madeira passou às semi-finais da competição Chefs da Nossa Terra, programa da RTP 1, apresentado por Isabel Silva.

Iolanda, Jaqueline e Vanessa conquistaram o júri, assim como o chef convidado, Ricardo Costa, executivo do restaurante do The Yeatman Hotel.

No final do programa, receberam ainda, de uma das juradas, a panela dourada, pelo bolo de mel que apresentaram na categoria inovação.

O cantor João Quintino apadrinha a equipa madeirense.