Direitos, desafios laborais, plataformas digitais e proteção contra os riscos biológicos. Estes são alguns dos temas em análise na 113.ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT) que decorre, em Genebra, na Suíça, até ao próximo dia 13.

Nesta conferência, promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e que reunirá representantes de governos, empregadores e trabalhadores de 187 Estados-Membros da OIT, a Região faz-se representar pela direção regional do Trabalho sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Savino Correia, diretor regional do Trabalho, leva à Suíça os temas do emprego, os direitos e a cooperação entre trabalhadores e entidades empregadoras.

Para Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a participação da Madeira neste encontro, ao integrar a delegação portuguesa, é o reconhecimento da qualidade técnica e da capacidade de intervenção das nossas estruturas nas grandes questões do mundo do trabalho”.

“A OIT tem um papel central na promoção da justiça social e dos direitos laborais internacionalmente reconhecidos. Ora, e num contexto em que se discutem temas comos os direitos laborais plataformas digitais ou a proteção contra os riscos biológicos, esta presença do senhor diretor regional do Trabalho permite que a Madeira acompanhe e contribua diretamente para o debate internacional, alinhando-se com as melhores práticas e políticas”, explica a governante.

A 113.ª Conferência Internacional do Trabalho arrancou no passado dia 2 de junho. Para o diretor regional, Savino Correia, esta reunião entre governos, empregadores e os sindicatos constitui uma oportunidade ímpar para reafirmar o direito de trabalho através da emissão de convenções e de recomendações para todos os Estados Membros.

“A Conferência Internacional do Trabalho (CIT) é o evento de mais alto nível da Organização Internacional do Trabalho e representa um órgão de decisão com carácter anual, reunindo representantes de todo o mundo para discutir e propor soluções para os desafios mais urgentes do mundo do trabalho, pelo que esta é uma oportunidade de afirmação da nossa visão sobre o futuro do trabalho, mais justo, mais seguro e mais inclusivo, e de um reforço do compromisso da Região com a dignidade laboral e a justiça social”, sublinha a governante.

A CIT é composta pelo plenário da Conferência e pelos comitês técnicos, dedicando-se a Organização Internacional do Trabalho a promover a justiça social e os direitos humanos e do trabalho reconhecidos internacionalmente, ao direcionar a sua missão para a promoção da justiça social como fator essencial à paz universal e duradoura.

Trata-se da única agência tripartida da Organização das Nações Unidas (ONU) que se reúne, desde 1919, para definir padrões de trabalho, desenvolver políticas e elaborar programas que promovam trabalho decente para todas as mulheres e homens.