O Madeira Beer Lab, laboratório experimental da Cerveja Coral dedicado à criação de cervejas especiais, celebra a 10.ª edição do Roteiro do Dentinho — uma rota de sabores que combina o melhor da cerveja artesanal com petiscos exclusivos da gastronomia madeirense.

De 21 de abril a 4 de maio, nove restaurantes e bares aderentes apresentam “dentinhos” criados especialmente para harmonizar com cinco estilos de cerveja: Altbier, IPA Cascade, Dry Stout, Weiss Banana e Pale Lager.

Além do petisco com cerveja, os participantes também podem optar por uma tábua de degustação com três estilos diferentes, por apenas 4,5 euros.

“Uma experiência pensada para todos os paladares, que celebra a diversidade de estilos, a criatividade gastronómica e a cultura cervejeira madeirense”, descreve o Madeira Beer Lab.