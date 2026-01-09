Madeira assume liderança nacional na formação para intervenção em túneis

As instalações do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) acolheu esta manhã a abertura de uma jornada técnica pioneira dedicada à intervenção em túneis, um evento que coloca a Madeira no centro da estratégia nacional de formação nesta área altamente especializada. A iniciativa é promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), em articulação com a Escola Nacional de Bombeiros, no âmbito de um projeto de cooperação estratégica de âmbito nacional.
Na sessão de abertura, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, sublinhou que esta jornada representa o primeiro passo de um trabalho estruturado para preparar a resposta operacional a cenários de elevada complexidade. A governante destacou a especificidade da Região, afirmando que “esta é uma região com vários quilómetros de túneis e, possivelmente, uma das maiores da Europa em termos de densidade destas infraestruturas”.
Segundo Micaela Freitas, esta iniciativa irá conduzir à criação do primeiro curso especializado de intervenção em túneis a nível nacional, que será liderado pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira. “Esta jornada técnica é o primeiro passo para um modelo de formação estruturado e contínuo, que permitirá dotar os bombeiros de todo o país de competências específicas nesta área”, afirmou.
Por sua vez, o presidente do SRPC, Richard Marques, revelou que a componente prática da formação terá início já no final de fevereiro, com a realização dos dois primeiros cursos, que irão abranger 40 bombeiros de todo o território nacional. O responsável explicou que o projeto surge da necessidade de dar uma resposta técnica adequada aos cerca de 180 túneis existentes na Região, que representam mais de uma centena de quilómetros de via subterrânea.
“A jornada reúne oradores de referência internacional para discutir estratégias com decisores e operacionais, trazendo também as soluções tecnológicas de vanguarda que hoje existem no mundo para sustentar a intervenção no terreno”, acrescentou Richard Marques, sublinhando a ambição de posicionar a Madeira como um polo de excelência na formação e inovação nesta área crítica da proteção civil.
