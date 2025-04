Madeira arrecadou 351 mil euros com taxa em percursos classificados em 2024

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da Madeira arrecadou 351 mil euros com a taxa cobrada nos percursos pedestres classificados em 2024, onde sinalizou também a ocorrência de 24 acidentes, com uma vítima mortal e 23 feridos.

Já no primeiro trimestre deste ano, o Corpo de Polícia Florestal, organismo tutelado pelo IFCN, registou quatro acidentes em percursos classificados, dos quais resultaram três feridos e uma vítima mortal, um jovem de nacionalidade alemã, que alegadamente saiu do trilho para tirar fotografias e caiu num penhasco, de altura superior a 200 metros, na zona do Pico do Areeiro.

De acordo com os dados fornecidos pelo IFCN, a taxa cobrada nos percursos recomendados entre outubro e dezembro de 2024 gerou uma receita de 351 mil euros, sendo que o valor referente ao primeiro trimestre deste ano ainda não foi apurado.

A taxa de três euros foi inicialmente aplicada apenas em sete trilhos, mas desde 01 de janeiro abrange a totalidade dos 38 percursos recomendados no arquipélago da Madeira, sendo os mais procurados os da Ponta de São Lourenço, Pico do Areeiro, Balcões e Pico Ruivo.

A designada ‘taxa de resíduos’ é cobrada a todos os turistas maiores de 12 anos, estando os residentes na região autónoma isentos de pagamento.

O pagamento pode ser feito através da plataforma ‘Simplifica’, gerida pelo Governo Regional, ou diretamente nos locais onde há postos do IFCN, havendo a possibilidade de fazer troca de percursos.