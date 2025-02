Terá lugar na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, precisamente Dia Mundial do Doente, uma vigília de esperança, apoio, humanização e solidariedade a todos os doentes, em especial aos doentes oncológicos, suas famílias e cuidadores.

Um evento aberto a todos, que terá lugar na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre as 18h00 e as 19h30.

O Dia Mundial do Doente é celebrado anualmente a 11 de fevereiro e foi instituído em 1992 pelo Papa João Paulo II. Na carta de instituição do Dia Mundial do Doente, João Paulo II lembrou que a data representa “encontro com o outro, com quem está doente, com quem cuida e se preocupa. Deste modo, os lugares onde se sofre – hospitais, lares de idosos, famílias – tornam-se também “espaços de partilha, nos quais nos enriquecemos uns aos outros” e “é um sinal para todos, «um hino à dignidade humana, um canto de esperança»”. Um testemunho luminoso que consubstancia a exortação deste Jubileu: «Spes non confundit», «a esperança não engana», refere a nota enviada à redação pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Assim sendo, é com este espírito de solidariedade, partilha e união que a Liga faz este convite a todos, sem exceção, para que se juntem nesta vigília de esperança da próxima terça-feira.