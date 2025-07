A temperatura na Madeira volta a subir hoje nas terras altas. Mas no Funchal, deverá manter-se igual a ontem. Ou seja, pelos 29.º Celsius, podendo chegar aos 30.º C. Ou seja, mais um dia quente - estamos na época- quer na ilha da Madeira, quer na ilha do Porto Santo.

Este domingo promete, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado de leste/nordeste. No mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água continua nos 23/24-ºC.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Região entra, hoje de manhã, com aviso amarelo para as temperaturas elevadas, pelas 09h00, que deverá manter-se até a meia-noite desta terça-feira.