São vários os investimentos do Governo Regional programados para o concelho de Machico, alguns dos quais foram apresentados, hoje, pelo secretário Nuno Maciel, durante a sessão solene de comemoração do dia da freguesia de Machico.

O secretário regional de Agricultura e Pescas garantiu que a obra de ampliação e reabilitação da Estação Elevatória de Águas Residuais, em Machico, deverá estar concluída este verão. É sem sombra de dúvida, a mais importante e estruturante obra que o Governo Regional, através da ARM, está a realizar no concelho, garantindo o tratamento eficiente das águas residuais de Machico, com ganhos assinaláveis para a saúde pública e para a proteção do meio ambiente”, referiu o governante.

No setor da água, Nuno Maciel assumiu ainda o compromisso de iniciar, no decorrer deste ano, um conjunto de investimentos infraestruturais, no valor de 1.8 milhões de euros, “em canais e condutas afetos a diversos sistemas de regadio públicos, incluindo equipamentos de medição de consumo de água, com vista à redução de perdas, promovendo, assim, a eficiência hidráulica, a segurança das infraestruturas, bem como a sustentabilidade do setor”.

Outra novidade apresentada pelo secretário da Agricultura e Pescas em dia de aniversário da freguesia é que “ainda este ano, o Governo Regional irá lançar o concurso para a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades do novo Pavilhão de Machico. Obra que se prevê possa estar concluída em 2027”, garantiu o governante.

Das áreas sob a sua tutela, Nuno Maciel relembrou a abertura das candidaturas ao apoio financeiro de compensação, pela paragem temporária da atividade de pesca dirigida à captura da ruama e apanha de lapas.

Os avisos do Programa Mar 2030 já foram publicados, podendo ser consultados nos sites oficiais do Programa Mar 2030 e do Portugal 2030, sendo que o período de candidaturas decorre até ao dia 31 de julho.

“São mais de 110 mil euros à disposição de pescadores e armadores, para os compensar do contributo que dão à sustentabilidade dos recursos marinhos, numa atitude de grande responsabilidade e sensibilidade para com a preservação das espécies”, referiu.

“Da parte do Governo Regional, cumprimos com a nossa palavra e estamos, como sempre estivemos, ao lado dos pescadores e das suas famílias, protegendo a base económica de muitas pessoas que dependem exclusivamente do mar”, assumiu Nuno Maciel.