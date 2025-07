Dando continuidade à política de aumento da oferta pública de habitação implementada pelo Governo Regional, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, procedeu hoje, à entrega das chaves de novas habitações construídas a custos controlados, ao abrigo do PRR, no concelho de Machico.

Na ocasião, o governante sublinhou que “a habitação continua a ser uma prioridade do Governo Regional” e anunciou que “estão em fase de construção mais 24 habitações no concelho de Machico, num investimento previsto de 4,9 milhões de euros, as quais serão entregues no primeiro semestre do próximo ano”.

O secretário com a tutela da habitação destacou ainda que “este investimento está a ser realizado em todos os concelhos da Região, sendo uma aposta clara que reforça o nosso compromisso em assegurar condições justas e acessíveis para as famílias madeirenses, com especial atenção aos jovens, para que possam fixar-se e construir o seu futuro na nossa Região”.

As habitações foram atribuídas no âmbito do Programa Renda Reduzida, promovido pela IHM, que tem como objetivo apoiar agregados familiares que pretendam arrendar um imóvel a preços acessíveis.

A cerimónia decorreu no Fórum Machico e contou com a presença do conselho de administração da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPPERAM, liderado por Leonel Silva, e respetivos técnicos, como adita a nota de imprensa enviada às redações.