A Junta de freguesia de Machico está a promover a sexta edição do concurso dos Maios. A exposição será no próximo dia 1 de maio, onde os trabalhos inscritos serão avaliados por um júri, o qual terá a difícil tarefa de premiar os trabalhos melhor elaborados.

A tradição dos Maios é uma tradição muito antiga no concelho de Machico, que consiste na elaboração de bonecos, bonecos esses que são colocados nas casas ou espaços públicos, servindo como sátira social. Este evento é vivida de igual forma nos Açores e no Algarve. As inscrições, segundo o órgão de poder local, estarão abertas até o próximo dia 30 de abril. Serão dados prémios monetários aos vencedores