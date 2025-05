Foi oficialmente apresentada, no último sábado, 10 de maio, a nova identidade visual do turismo de Machico, num momento que decorreu durante as celebrações do concelho.

A nova imagem, escolhida através de um concurso de ideias promovido pela Câmara Municipal de Machico, “destaca-se pela modernidade e ligação às raízes históricas e naturais do Município”, escreve a autarquia em nota de imprensa.

Entre as 30 propostas submetidas, o logótipo vencedor foi selecionado por um júri escolhido para o efeito, refletindo a visão estratégica de promoção turística do concelho.

O lançamento ocorreu no palco principal do evento, antecedendo a atuação da artista Bárbara Bandeira, e contou com a projeção oficial do novo vídeo promocional do concelho, que está disponível para visualização através do seguinte link: