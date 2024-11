O prémio do M1lhão, desta sexta-feira, 22 de novembro, saiu para uma pessoa que fez a sua aposta em São Roque, no Funchal. Mais concretamente no supermercado do Grupo São Roque.

O anúncio foi feito na página do supermercado, no Facebook, e o prémio enquadra-se no âmbito de um concurso extraordinário ‘Chuva de Milionários’ que atribui um maior número de prémios.

O prémio saído na RAM estará dentro dos 9 que saíram no país.

O contemplado, no entanto, só deverá receber 800 mil euros.