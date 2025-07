O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou hoje que Luís Montenegro virá à Festa do PSD no Chão da Lagoa.

A confirmação foi dada hoje, à chegada à Madeira, depois de Miguel Albuquerque ter estado em Lisboa para uma reunião com o primeiro-ministro e de ter participado num encontro do Conselho de Defesa Nacional.

A festa partidária dos social-democratas ocorre este ano no dia 20 de julho.