Luís Filipe Santos foi apresentado, esta quarta-feira, como candidato do Chega à Câmara Municipal do Funchal nas próximas Eleições Autárquicas.

Começando por agradecer o convite efetuado pelo partido, Luís Filipe Santos disse que “quer pôr em ordem a cidade do Funchal”, depois de ter sido apresentado como possibilidade, por Miguel Castro, na edição do DN de hoje.

“Devo dizer que aceitar este desafio deve-se muito à coragem e determinação de muitos militantes do Chega que conheço e vou ouvindo as suas preocupações”, disse, salientando a “perceção de insegurança, pelo receio dos efeitos sociais e nas famílias da toxicodependência e os fluxos da imigração descontrolada na nossa cidade”. “São preocupações legítimas e sérias que não podem ser menorizadas ou tratadas com indiferença ou desprezo.”

Frisando a frase “total liberdade e total responsabilidade” como lema, o candidato prometeu que a sua equipa não será indiferente às preocupações dos cidadãos.

“Vamos deixar de fazer política como se fosse uma feira de vaidades e de sinalização de virtude. Chegou o momento da responsabilidade perante os funchalenses e a cidade do Funchal”, reforçou, acrescentando que a cidade não será “submissa a centros de poder, nomeadamente, da Quinta Vigia”.

“Nós queremos uma cidade com autonomia para tomar as suas próprias decisões. Não queremos listas impostas pela Quinta Vigia. No Funchal, mandamos nós, os funchalenses”, atirou.