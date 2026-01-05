Lobo Marinho entra em manutenção anual com soluções asseguradas para passageiros e mercadorias

Lobo Marinho entra em manutenção anual com intervenção realizada na Madeira pela primeira vez. O custo da intervenção ronda cerca de um milhão de euros, podendo ser “ligeiramente superior”, segundo indicou Carlos Perdigão Santos, Administrador da Porto Santo Line.

O navio Lobo Marinho, da Porto Santo Line, vai entrar no habitual período de manutenção anual, uma intervenção considerada essencial para garantir a segurança, a navegabilidade e a continuidade da operação marítima entre a Madeira e o Porto Santo.

Segundo explicou o Administrador Executivo da Porto Santo Line, Carlos Perdigão Santos, a revisão envolve “toda a maquinaria do navio, trabalhos de pintura em todo o casco e a substituição de algum mobiliário que é necessário renovar, tendo em conta o uso intensivo que o navio tem ao longo do ano”.

“É a manutenção essencial que fazemos todos os anos, onde também se inclui a renovação de alguns certificados que são indispensáveis para que o navio possa continuar a operar em segurança”, sublinhou o responsável.

Durante o período em que o Lobo Marinho estará imobilizado para manutenção, a Porto Santo Line já definiu um conjunto de soluções para minimizar os constrangimentos ao transporte de passageiros e mercadorias.

De acordo com Carlos Perdigão Santos, a Porto Santo Line fretou “dois navios e vai assegurar duas ligações semanais, uma à terça-feira e outra à sexta-feira, sendo que o navio de sexta-feira será dedicado ao transporte de produtos frescos e perecíveis”.

Além disso, serão disponibilizadas “100 viagens diárias por via aérea, ao preço da Porto Central, para residentes no Porto Santo”, bem como “dois contentores frigoríficos no Porto Santo, destinados a apoiar comerciantes ou entidades que não tenham capacidade de armazenamento próprio”.

“Estes contentores funcionam quase como um armazém provisório, permitindo algum aprovisionamento durante este período”, explicou.