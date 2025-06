A Porto Santo Line informa que irá disponibilizar viagens extraordinárias no dia 1 de julho de 2025 (terça-feira), com o objetivo de oferecer mais alternativas aos passageiros que desejam visitar a ilha do Porto Santo.

Nesse dia, os horários do navio Lobo Marinho serão ajustados da seguinte forma: Funchal – Porto Santo: 08h00 e 16h30 (extra) e Porto Santo – Funchal: 13h00 (extra) e 20h00.

Estas alterações temporárias visam responder à procura acrescida por ligações marítimas entre as duas ilhas, proporcionando maior flexibilidade aos viajantes.

Para mais informações ou reservas, os interessados podem contactar os serviços da Porto Santo Line através dos seguintes canais: Telefone: (+351) 291 210 300, WhatsApp: (+351) 962 025 500, E-mail: infopsl@gruposousa.pt