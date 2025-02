É apresentado a esta hora no CCIF, no âmbito da semana climática, o livro da autoria de Roberto Macedo Alves intitulado “A Viagem da Bia”, que alerta para a importância de adotar comportamentos preventivos no que toca ao meio ambiente.

A publicação é composta maioritariamente por ilustrações e dividida em três capítulos ao longo de 40 páginas. “Decidimos fazer em formato de banda desenhada, começando com um capítulo de ficção científica, porque a história começa no Funchal no ano de 2125, onde a crise climática foi já resolvida e vemos assim o futuro utópico, onde vivemos já em harmonia com a natureza”, explicou.

A publicação, dirigida a um público infantil, em suma, apela às “boas práticas ambientais”. Está presente, nesta manhã, a vereadora com o pelouro do ambiente na CMF, Nádia Coelho.