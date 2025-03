“Todas as pessoas devem ter acesso a condições de vida dignas. É preciso coragem para combater a pobreza e promover a justiça social na Madeira. A criação do Estatuto do Pensionista, por exemplo, permite garantir maior proteção e qualidade de vida para as pessoas mais velhas e vulneráveis da região. O Livre defende que todas as famílias mais vulneráveis merecem condições dignas e justas para viver e para se libertarem das amarras da pobreza. Por isso, propomos um aumento de 10% no Indexante de Apoios Sociais (IAS), passando de 522,50€ para 574,75€. Ter coragem para combater a pobreza lutar por um Plano Regional de Combate à Pobreza e garantir o fornecimento gratuito de água, eletricidade e gás para pessoas em situação de vulnerabilidade. O Estatuto do Pensionista vai assegurar que os idosos da Madeira tenham acesso prioritário a habitação social, tarifa social da água, proteção social reforçada e acesso gratuito a atividades culturais e desportivas”, informa nota de imprensa.

“É com a coragem de pensar no futuro que podemos garantir um envelhecimento ativo e com qualidade, permitindo que os pensionistas tenham uma vida digna e acesso pleno aos seus direitos. Dos mais velhos aos mais novos, as políticas do Livre são intergeracionais. Investir no futuro é ter coragem de olhar para quem nasce, para proteger as crianças. Investir no futuro é garantir que apoiamos quem mais precisa. Para proteger as crianças e combater a violência, propomos criar um Centro Regional de Apoio à Criança Vítima, onde menores expostos a abusos poderão receber acompanhamento psicológico e social. Esta proposta, a par com o reforço das casas-abrigo e dos serviços de apoio a vítimas de violência doméstica, garantem que ninguém fica para trás. Coragem de ser Livre é garantir segurança e proteção para quem mais precisa. Não deixar ninguém para trás é garantir que a igualdade de género não é um privilégio, mas um direito humano”, acrescentam.