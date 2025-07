A candidata do Livre à Câmara e Assembleia Municipal do Funchal, Marta Sofia, condenou publicamente a alegada falta de transparência e injustiça social na atribuição de habitações pela Câmara Municipal do Funchal, através da empresa municipal Sociohabita.

Segundo a candidata, denúncias da oposição revelam que casas estão a ser atribuídas a famílias sinalizadas desde 2018, enquanto centenas de outras aguardam há mais de uma década. Entre os casos mais graves, Marta Sofia destaca mães solteiras despejadas e famílias obrigadas a viver em condições precárias, que continuam sem resposta do executivo municipal.

“A Sociohabita deveria ser um instrumento de apoio e justiça social, mas transformou-se numa entidade opaca, onde a atribuição de habitações é feita sem critérios públicos claros e sem priorização dos casos mais urgentes.

O LIVRE exige a divulgação imediata dos critérios de atribuição, a realização de uma auditoria independente à gestão da Sociohabita e a criação urgente de mecanismos que assegurem respostas rápidas e eficazes para as famílias em situações críticas, especialmente mães solteiras, famílias despejadas, idosos e crianças sem condições dignas de habitação.

A habitação é um direito fundamental. O silêncio e a falta de ação do atual executivo são cúmplices do sofrimento de muitos. O Funchal merece uma política de habitação transparente, justa e humana”, afirma comunicado do partido à imprensa.