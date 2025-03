A cabeça de lista do Livre às eleições regionais de 23 de março, Marta Sofia, visitou hoje três bairros, onde diz ter constatado situações de degradação e precariedade nas condições de habitabilidade.

A candidata sublinhou a necessidade urgente de intervenção por parte das entidades responsáveis e criticou a especulação imobiliária na Região.

“O Livre andou em contacto com as pessoas em três bairros, um sob a gestão do IHM, nomeadamente o bairro das Romeiras, que tem 148 fogos, em que conseguimos ver a degradação dos edifícios e inclusive tivemos queixas de pessoas que se prendem com o interior das casas, que aguardam uma intervenção por parte do Instituto Habitacional”, disse a candidata à rádio 88.8 JM FM.

O partido visitou também dois bairros sob a gestão da Sociohabitafunchal: o bairro do Canto do Muro e o bairro da Quinta Josefina, onde o Livre afirma ter também verificado um cenário semelhante.

A candidata do Livre manifestou ainda surpresa ao constatar que, num momento em que se fala tanto da falta de habitação, dois blocos de apartamentos no bairro do Canto do Muro estão vazios, aguardando obras.

Marta Sofia defendeu, nesse sentido, a necessidade de garantir uma habitação acessível e digna, regulando o mercado imobiliário e promovendo habitação pública e cooperativa.

O partido também propõe um aumento de 30% no apoio à compra de habitação para jovens até aos 35 anos e a criação urgente de uma rede de alojamento estudantil