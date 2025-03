O partido Livre reafirmou, hoje, “o seu compromisso com a defesa da agricultura biológica e familiar na Madeira, essencial para a sustentabilidade alimentar, a economia local e a preservação ambiental”. E aproveitou a oportunidade para lamentar “a falta de apoio governamental que tem comprometido a produção agrícola sustentável na Região”.

Foi numa visita à Expo Agrícola da Ponta do Sol, um evento semanal, que aquela candidatura destacou a importância da feira na valorização da produção local. Por outro lado, o Mercadinho de Agricultura Biológica do Funchal, “que antes, contava com 20 estruturas de apoio”, está agora reduzido a apenas cinco agricultores.

“É inaceitável que o Governo Regional, em vez de fortalecer a agricultura biológica e familiar, tenha adotado medidas que dificultam a atividade dos agricultores e desvalorizam o setor”, diz o Livre, que acrescenta que continuará a defender uma política agrícola que respeite os agricultores, promova a produção sustentável e assegure a soberania alimentar da Madeira.