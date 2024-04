Sem desvendar nomes, o líder do PSD/Madeira adiantou aos jornalistas que esta a preparar as listas candidatas as eleições regionais antecipadas de 26 de maio.

Na exposição regional do Limão, Miguel Albuquerque disse que serão “listas excelentes”, com renovação e representação de todos os concelhos.

Não quis comentar os nomes que integram a lista do PS, hoje noticiado pelo DN, com os autarcas Ricardo Franco e Emanuel Câmara.

Salientou ainda que o presidente do PSD a nível nacional já confirmou que estará presente no Congresso Regional do PSD, faltando definir se será na sessão de abertura ou de encerramento.