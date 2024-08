O lince do deserto, que há dias regressou a casa depois de ter sido apreendido pela GNR, “está entre a vida e a morte”, denunciou há instantes a associação Ajuda Alimentar a Cães.

Numa publicação no Instagram, a associação diz que o Bores não recuperou desde o dia em que “foi sedado para regressar a casa através de um dardo tranquilizane”.

De acordo com a publicação, o animal “chegou sedado a casa e durante mais de um dia não acordou e foi levado para uma clínica veterinária de urgência”.

“Desde esse dia foram várias as tentativas do regresso a casa mas o estado de saúde só tem vindo a piorar. Desde que foi sedado perdeu a capacidade de andar e de comer. Hoje deixou de reagir a qualquer estímulo”, adianta a mesma fonte.

A associação revela que a família, juntamente com uma advogada, já está a apurar responsabilidades.

“A lei infelizmente desconhece sentimentos e desde o primeiro dia as entendidas responsáveis por este caso não fizeram um bom trabalho. O Bores jamais deveria ter saído do local onde sempre viveu, até porque foi levado para um local inadequado.Tudo isto poderia ter sido evitado e teve consequências graves e quem está a sofrer é o Bores. Estamos revoltadas e tristes com toda esta situação e já disponibilizamos toda a nossa ajuda a esta família para que a justiça seja feita.Por agora resta-nos ter esperança que o Bores seja forte”, conclui a Ajuda Alimentar a Cães.