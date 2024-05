O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a FNAC Madeira promovem no próximo dia 31 de maio, sexta-feira, uma palestra para assinalar o ‘Dia Mundial Sem Tabaco’.

A iniciativa está programada para as 18 horas, na FNAC Madeira, e terá como moderadora Nivalda Pereira, médica de medicina geral e familiar. O painel de oradores será composto por Cláudia Sousa, médica pneumologista, Maria Leonor Ramos, médica de medicina geral e familiar e Romano Faria, enquanto testemunho de ex-fumador.

A ação decorre no âmbito do mês de sensibilização contra o cancro do pulmão, sendo responsável por cerca 11.800 mortes por ano.

Refira-se que esta efeméride é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), que visa desencorajar a utilização de tabaco sob qualquer forma e apelar às pessoas, ao público e aos governos para que tomem medidas para promover um estilo de vida sem fumo.