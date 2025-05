De modo a assinalar o ‘Dia Mundial Sem Tabaco’, a Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, no próximo dia 31, uma ‘Festa Branca’, na Praia de Machico.

O programa arranca pelas 16h45, com o ponto de encontro na referida estância balnear, ao qual se seque uma caminhadas pelas 17h00 e uma aula de pilates às 18h00.

Pelas 19h00 será proferida uma palestra com a contribuição de Nivalda Pereira, Pedro Pereira e médicos especialistas em medicina geral e familiar.

Pelas 19h20, Miguel Fernandes dará o seu testemunho, para finalizar o evento.

A organização aconselha os participantes a levar uma pela de roupa branca, toalha e garrafa de água.

”No mês de maio assinala-se o mês de sensibilização contra o cancro do pulmão. O tabaco é a principal causa de morte evitável em Portugal, sendo responsável por cerca de 11.800 mortes por ano e está associado ao desenvolvimento de cancro do pulmão. O consumo regular de tabaco pode levar a uma série de problemas de saúde como o cancro do pulmão, boca, laringe, esófago, estomago, mas também à doença pulmonar obstrutiva crónica, enfartes agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, impotência sexual ou infertilidade. É também fator de risco para doenças mentais como a depressão, ansiedade ou esquizofrenia”, alerta a Liga Contra o Cancro.