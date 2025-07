A Concelhia de Câmara de Lobos do CDS-PP foi hoje a eleições e elegeu Lídio Aguiar como presidente.

Na ocasião, o novo líder centrista câmara-lobense realçou que “hoje começa um desafio numa realidade em que o dia a dia está em constante transformação”, mas, disse, “é preciso não ter medo”.

Recordando que “vivemos tempos de transformação profunda, em que a ação política deve ser guiada por princípios firmes, seriedade e uma ligação autêntica às pessoas”, Lídio Aguiar ressalva que “neste contexto, o CDS tem um papel fundamental a desempenhar — não apenas como alternativa, mas como força de proposta, proximidade e responsabilidade”.

Desta forma, o novo presidente da Concelhia do CDS-PP Câmara de Lobos espera poder “trabalhar para que o CDS continue a ser uma voz firme, respeitada e útil no concelho. Vamos levar o projeto mais longe – não apenas no centro de Câmara de Lobos, mas também na Quinta Grande no Estreito, no Jardim da Serra e no Curral das Freiras. O compromisso é com as pessoas, com o concelho e com futuro”.

Um dos objetivos centrais para Lídio Aguiar é, desde já, “preparar com determinação a nossa presença nos diversos órgãos autárquicos nas eleições do próximo dia 12 de outubro”. Desta forma, diz que “o CDS tem de estar representado com força, competência e credibilidade. Para isso, é essencial que todos contribuam para a construção de uma equipa sólida, coesa e preparada para servir com rigor e compromisso”.

No início da sua alocução, o presidente eleito dirigiu uma “palavra de sincero reconhecimento ao trabalho e empenho do meu amigo Amílcar Figueira, que hoje cessa funções enquanto presidente da nossa concelhia. O seu contributo firme, dedicado e sempre leal ao CDS deixa um legado que todos devemos valorizar e dar continuidade. Estou certo de que o Amílcar continuará, como sempre, presente e disponível para apoiar este novo ciclo”.