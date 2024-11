A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) continua a reforçar o seu compromisso com a segurança e a saúde pública, através do seu programa de certificação em Desfibrilhação Automática Externa (DAE), inserido no Plano Nacional e Regional de Desfibrilhação Automática Externa.

No dia de ontem, o Liceu Jaime Moniz foi distinguido com o “Certificado do Coração”, entregue pessoalmente pelo presidente da CVP, Rui Nunes. Com esta distinção, a instituição de ensino integra oficialmente o plano regional e nacional da CVP, que visa aumentar a capacidade de resposta a emergências cardíacas.