A sessão de abertura de hoje da XXVI Semana dos Clubes, Grupos e Projetos da Escola Secundária Jaime Moniz “foi uma expressão versátil, criativa e multifacetada dos diferentes talentos dos discentes e docentes desta instituição escolar”, diz uma nota divulgada há instantes.

O espetáculo inaugural “’Inspira-te, comunica e transforma!’, que aconteceu esta manhã, representou uma simbiose de manifestações artísticas, do canto à dança, da música ao teatro e até à reflexão sobre a importância da arte de comunicar para transformar o mundo.

Para além da educação formal, o Liceu promove a divulgação de saberes diferenciados, através das atividades de enriquecimento extracurricular, como espaço de afirmação de múltiplos saberes. Este ano, com o entusiasmo e dinamismo das coordenadoras Carla Rodrigues e Teresa Rodrigues, e o contributo dos diferentes Grupos, Clubes e Projetos, foi possível apresentar um espetáculo de abertura muito criativo e enriquecedor, onde todos puderam dar asas à criatividade, mostrando, fundamentalmente, o poder da comunicação para superar barreiras e unir as diferenças.

A sessão inaugural contou com a presença da presidente do conselho executivo, acompanhada também pelos presidentes do conselho da comunidade educativa e do conselho pedagógico. A representante da Câmara Municipal do Funchal no conselho da comunidade educativa da ESJM também esteve presente neste evento.

No Largo do Museu, foi primeiro inaugurada a exposição que serve de lema a esta Semana, “Inspira-te, comunica e transforma”, com trabalhos criativos dos alunos e docentes, a desafiar a imaginação e o talento.

Na abertura desta Semana, a presidente do Conselho Executivo, Ana Isabel Freitas, destacou o papel da Escola como um espaço de “partilha”, ou seja, apesar de estar confinada entre paredes é, também, um espaço aberto à participação de todos na partilha de palavras, ideias, abraços e saberes..

Na parte da tarde de hoje, a Oficina de Teatro ‘Liberdade que te quero minha’ apresenta também o seu trabalho nas artes dramáticas, das 15h00 às 16h30.

Nesta terça feira, pelas 9h45, está previsto um workshop sobre ‘A Magia da Comunicação’ e, pelas 10h00, a conferência sobre ‘Migrações e União Europeia’.

Ao longo desta Semana, a ESJM dará eco às iniciativas dos vários Clubes, Grupos e Projetos, nas diferentes áreas artísticas. O ponto mais alto está previsto para esta quarta feira, pelas 10h00-13h00, com o Concurso Musical “Vozes do Liceu”. Mas outros eventos estão também previstos do teatro às palestras, bem como a partilha de viagens culturais como a visita de estudo a Berlim, na próxima sexta feira, pelas 10h00.