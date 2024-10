Leonel Silva manifestou, esta manhã, na sessão solene do 189 aniversário do concelho, no Curral das Freiras, um “desejo”, pedindo a Miguel Albuquerque e a José Manuel Rodrigues que exerçam magistratura de influência no grupo de trabalho para a descentralização para o “bem das pessoas e do desenvolvimento dos territórios”.

Na sua alocução, o edil começou por lembrar todos aqueles que foram afetados pelo recentes incêndios, entendendo que entre a luta e a angústia sobressaiu a resiliência do povo do concelho. Face a tudo o que ocorreu, o autarca diz ter três convicções: que são precisos “olhares novos”, politicas novas e ideias novas perante os desafios. Defende, também, que soluções simplistas, primárias e redutoras não resolvem estruturalmente os problemas.

Ademais, como já referido, o autarca aproveitou a presença de Miguel Albuquerque e de José Manuel Rodrigues na ocasião para pedir para que “exerçam magistratura de influência para que o grupo de trabalho para a descentralização de competências, e consequente afetação de recursos e meios, para as autarquias concretize o seu propósito, para o bem das pessoas e do desenvolvimento dos territórios”.

Nesse sentido, Leonel Silva diz ser essencial repensar a funcionalidade daquele grupo de trabalho, posicionando-o ao mais alto nível de decisão, quer do Governo quer da Assembleia.

“A primeira linha das opções a tomar é política e estruturante para o destino da Região e das pessoas. Estabelecidas e concertadas as decisões políticas, aí sim, o assunto deve descer a um nível técnico, para materializar a ambição desejada em instrumento legal”, apontou.

Lembrando também a presença de inúmeros autarcas e de ex-autarcas: Câmaras Municipais, Assembleias Municipais, Juntas de Freguesia, o presidente da Câmara lembrou que as autarquias, “e no caso concreto as Câmaras Municipais, estão na linha da frente do contacto com as pessoas e na resposta às problemáticas que suscitam a sua preocupação”.

Mas, sustentou, “muitas das vezes onde o Estado é insuficiente está o Poder Local. (...) Muito é exigido às Câmaras, mas nem sempre o Estado acompanha as suas responsabilidades”, afiançou.

Dirigindo-se novamente a Miguel Albuquerque, Leonel Silva agradeceu os investimentos estruturantes, “e não foram poucos”, já concretizados. Além disso, elencou um vasto rol de obras que quer concretizar no futuro, como a ligação do Curral das Freiras/Jardim da Serra e a ligação à Boaventura.

Pediu ainda a concretização da via distribuidora do Covão ao Calvário, no Estreito de Câmara de Lobos; retomar o projeto de ligação Nova Cidade/Saraiva; continuar a apoiar o setor primário garantindo financiamento para Caminhos Agrícolas e apoios à atividade agrícola e aos fatores de produção; e no caso da Pesca a renovação da Frota Pesqueira; concretizar o apoio à recuperação dos incêndios e em especial o realojamento das famílias da Fajã das Galinhas, “e tantas outras ideias e projetos que, através do Governo Regional, por via Fundos Comunitários e em parceria com o Orçamento”, querem ver no terreno.